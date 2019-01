"New York Times": zabójstwo Pawła Adamowicza będzie mieć poważne konsekwencje polityczne

"W zaciekle podzielonej Polsce mieszkańcy Gdańska zjednoczyli się: w żałobie po zabójstwie swojego prezydenta, w gniewie na toksyczny klimat polityczny, który jego zabójstwo obnażyło i w solidarnym przekonaniu, że nadszedł czas na zmiany w kraju" - czytamy w "New York Times".

Gazeta cytuje słowa Antoniego Dudka, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: "Polaryzacja w Polsce jest absolutnie przerażająca". Podkreślił on, że animozje wszędzie nasiliły się.

"NYT" cytuje także słowa przyjaciela Adamowicza, Aleksandra Halla. - Wierzę, że śmierć Pawła zmieni ludzi w bardziej trwały sposób - ludzie stają się coraz bardziej świadomi tego, do czego może prowadzić mowa nienawiści, i mamy nadzieję, że wielu nie będzie dłużej tolerować takiej agresji - stwierdził Hall.

Gazeta cytuje słowa Krzysztofa Szczepaniaka, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, który w wieczór przed pogrzebem Pawła Adamowicza był jednym z tysięcy ludzi stojących w kolejce przed Bazyliką Mariacką, czekających by złożyć ostatni hołd prezydentowi. Mówił, że nie mógł powstrzymać złości na to, co jak stwierdził, było pogardą, jaką partia rządząca wykazywała od czasu zabójstwa.