Donald Tusk apeluje do polityków i samorządowców: byśmy byli warci Pawła życia i, niestety, śmierci

Przyjaciele zmarłego Pawła Adamowicza, politycy i samorządowcy spotkali się po jego pogrzebie w Europejskim Centrum Solidarności. Był wśród nich przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który we wzruszających słowach zwrócił się do zebranych o pomoc w realizacji ostatniej inicjatywy prezydenta Gdańska, czyli organizacji obchodów w tym mieście 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r.

- Z polityką wielu ludzi sobie jakoś radzi, ale żeby zbudować na nowo wspaniałe miasto i ducha tego miasta, to jest rzecz bardzo wyjątkowa i dlatego, jak będziemy się z wami dzielić tym, co Paweł chciał, żebyśmy zrobili, a zaczniemy to robić w ciągu najbliższych dni, to bardzo was proszę: potraktujcie to poważnie, jak potraficie. Bo on na pewno będzie was oglądał i będzie jak zawsze bardzo szczerze mówił, czy jest zadowolony z tego, co robicie - mówił Donald Tusk. - Naprawdę, wielkie dzieło przed nami wszystkimi. Tak byśmy byli warci Pawła życia i, niestety, jego śmierci - stwierdził Donald Tusk.