Godzinne oczekiwanie Dudy w Republice. Mastalerek: to nie wstyd

W rozmowie z Radiem Zet Bogdan Rymanowski pytał szefa gabinetu prezydenta, "kto do tego dopuścił", że tak to wyglądało.

Opisywał, że samolot z prezydentem Dudą przyleciał do USA wcześniej, niż było to zaplanowane. - Prezydent zdecydował, że zamiast do hotelu udamy się na konferencję, żeby odbyć spotkania w VIP-roomie - mówił.

- Bez żartów, panie redaktorze. Jeśli jest w Polsce polityk, który uważa, że na prezydenta największego mocarstwa, naszego największego sojusznika, wstydem jest czekać, bo spóźnił się na konferencję, no to naprawdę, życzę powodzenia - mówił Mastalerek.

Zaznaczył, że on się nie zajmował kwestią mediów, ale zakłada, że "zawsze jesteśmy filmowani". Dodał, że jego zdaniem to "wielki sukces" Republiki, że jest "oficjalnym partnerem CPAC-u" i może wszędzie wejść. - Natomiast nic złego się nie stało - przekonywał.

- Jeżeli jest jakiś polityk, że przebywanie w VIP-roomie i tam spotykanie się z różnymi osobami jest czymś dziwnym, no to no nie wiem, gdzie oni by chcieli oczekiwać. Może politycy Platformy, może Adam Szłapka usiadłby na widowni i wysłuchiwał wystąpień - powiedział.