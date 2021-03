Szczepionka AstraZeneki. Nowe dane ws. skutków ubocznych. Firma wydała oświadczenie

Brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny AstraZeneca oświadczył w niedzielę, że "nie ma żadnych dowodów na zwiększone ryzyko" zakrzepów krwi spowodowanych szczepionką przeciw COVID-19. Była to reakcja na zawieszenie jej stosowania "z ostrożności" w kilku krajach.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła w piątek, że AstraZeneca to świetna szczepionka i nie ma powodów, by jej nie stosować.