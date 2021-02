Szczepienia przeciw COVID-19. We Francji ruszy produkcja preparatów Moderny, Pfizera i CureVac

Francuski rząd chce zaszczepić wszystkich chętnych do końca lata. By to umożliwić, uruchamia produkcję szczepionek Moderny, Pfizer/BioNTech i CureVac we własnych zakładach farmaceutycznych.

