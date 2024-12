Niepokojący trend. Kobiety coraz częściej chorują

W ostatnich latach liczba zachorowań na raka płuca wśród polskich kobiet wzrosła niemal dwukrotnie. Eksperci kampanii edukacyjnej „Dbam o płuca” podkreślają, że jest to obecnie najczęstsza przyczyna zgonów nowotworowych w tej grupie.

Do wzrostu liczby przypadków przyczyniają się przede wszystkim palenie tytoniu, a także czynniki środowiskowe i genetyczne. Co roku w Polsce diagnozuje się raka płuca u ok. 22 tys. osób, a liczba ta rośnie, zwłaszcza wśród kobiet. Od 2000 r. liczba nowych przypadków raka płuca u mężczyzn zmalała o 22 proc., podczas gdy u kobiet wzrosła aż o 95 proc.