Minister: Lotnisko było gotowe. "Chaotyczne zmiany wysokości"

W środę na zachodzie Kazachstanu doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Embraer-190, należący do Azerbaijan Airlines, rozbił się podczas próby lądowania w pobliżu Aktau. W wyniku wypadku zginęło 38 osób, a 29 zostało rannych. Maszyna leciała z Baku do Groznego, jednak z nieznanych przyczyn zmieniła trasę.