"Sytuacja na wsi mimo wszystko jest … dobra". Poseł PiS i brat unijnego komisarza się zawahał

Poseł przyznał, że "jeśli chodzi o zboże czy maliny jest tutaj duży wzrost [napływu z Ukrainy – red.], natomiast jeśli chodzi o ilości mleka, nabiału, to my sprzedajemy więcej na Ukrainę niż przychodzi z Ukrainy". – W mięsie drobiowym jest niewielka różnica in plus dla nas, a w mięsie innym niż drobiowe, to jest ilość kilka czy kilkanaście razy większa od tego, co eksportujemy – podkreślił.