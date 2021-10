Światowe media komentują wyrok TK: "Duży krok w kierunku prawnego polexitu"

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Światowe media reagują

Na orzeczenie TK ws. nadrzędności prawa krajowego nad unijnym zwrócił uwagę "The New York Times". W ocenie amerykańskich dziennikarzy wyrok "skutecznie kwestionuje prymat prawa europejskiego, który był kamieniem milowym w dążeniu kontynentu do 'zacieśniania unii'", gdy powstawała ona 60 lat temu".