Prawnicy o wyroku TK. "Z gruntu zły" i "totalna podległość"

- Nie jest to dla mnie zaskoczenie, to było oczywistym, że taki wyrok zapadnie. Z poprzednich rozpraw, szczególnie ostatniej, można to było wyczytać, kiedy atak skierowany był w kierunku przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy chcieli wykazać, że nie ma żadnego sporu czy konfliktu między zapisami Konstytucji a prawem europejskim - mówi Wirtualnej Polsce sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.