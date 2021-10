Kryzys na granicy. Jarosław Kaczyński zaliczył wpadkę

Stan wyjątkowy, nie wojenny

Przypomnijmy, że podobną wpadkę zaliczył ponad miesiąc temu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim, na której poinformowano o złożeniu do prezydenta wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego w strefie przygranicznej z Białorusią, stwierdził: "Nie jest to łatwa decyzja i prawdopodobnie jest to pierwszy stan wojenny w historii wolnej Polski, po 1990 roku, bo wcześniej nie było konieczności".