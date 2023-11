Suski zdziwiony. Podał przyczyny porażki wyborczej PiS

Suski po wyborach dostrzegł, że dla wielu Polaków jest to ważny problem. Wini za to media. - Skąd ludzie czerpią wiedzę? W dużym stopniu z mediów, bezpośrednie spotkania z wyborcami oczywiście odbywamy, ale to nie jest tak, że jesteśmy w stanie odbyć bezpośrednie spotkania z milionami, które codziennie oglądają różne telewizje, w których opowiadano: to jest katastrofa, tu wszystko się zawali, bo nie ma tego mitycznego KPO - mówił Suski w TVP Info.