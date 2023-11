Marszałek Senior. Kim jest? Otworzy kolejną kadencję Sejmu

Co może Marszałek Senior? Przepisy wskazują jasno

Jak wynika z przepisów regulaminu Sejmu RP, do zadań Marszałka Seniora należy otwarcie pierwszego posiedzenia Sejmu, a także przeprowadzenie ślubowania posłów oraz wyboru Marszałka Sejmu "przy pomocy powołanych przez siebie w tym celu, spośród najmłodszych wiekiem posłów, sekretarzy tymczasowych w liczbie niezbędnej do dokonania tych czynności". Podobne zadania należą do senatora, który sprawuje funkcję Marszałka Seniora w Izbie wyższej polskiego parlamentu.