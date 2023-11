Ważna sprawa dla wyborców opozycji. Czarzasty pozbawia złudzeń

- Wzięliśmy 8,6 proc. (w wyborach do Sejmu - red.). Jesteśmy partią, która uważa, że prawo kobiety do aborcji do 12. tygodnia jest prawem, o którym ona może decydować całkowicie. Niestety jest tak, że w związku z tym, że wzięliśmy tyle procent głosów, nie mamy wystarczającej siły przebicia, żeby przeforsować kwestię 12. tygodnia i tej ustawy. Ustawa zostanie złożona, jedni za nią zagłosują z partii rządzących, drudzy nie - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.