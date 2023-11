Umowa koalicyjna do końca tygodnia. Liderzy mają dyskutować m.in. o prawie aborcyjnym

Jak mówił w programie "Tłit" WP Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, jeden z negocjatorów umowy koalicyjnej, około dziesięciostronicowy zarys dokumentu trafił w weekend do liderów. Teraz to oni mają zdecydować, które punkty programowe są do poprawy lub zmiany. Wieczorek ujawnił też, że liderzy mają również zdecydować w sprawach światopoglądowych. Chodzi m.in. o zapisy dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego czy poprawy sytuacji osób LGBTQ+.