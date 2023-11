"Straceńcza misja Morawieckiego". Prezydent chce upokorzyć premiera?

- Będziemy gotowi do parafowania umowy koalicyjnej jeszcze przed Świętem Niepodległości; w piątek będziemy mogli potwierdzić, że koalicja jest faktem - potwierdził w poniedziałek we Wrocławiu lider KO Donald Tusk. - Prezydent Duda wie, że można jeszcze grać na czas, ale to nic nie zmienia. Oni mogą jeszcze coś ukraść, czas jest im potrzebny, ale obserwujemy to dokładnie i staramy się dać im do zrozumienia, że to, co robią, nie będzie bezkarne - dodał.