Prezydent desygnował Morawieckiego na premiera. Jest komentarz PiS

"Decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy o powierzeniu misji sformułowania rządu panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu to potwierdzenie wieloletniej tradycji konstytucyjnej w naszym kraju. To PiS jest zwycięzcą tegorocznych wyborów parlamentarnych i dzięki tej desygnacji, w sposób oficjalny będziemy mogli podjąć rozmowy w sprawie powołania rządu na kolejną kadencję. W obliczu stojących przed Polską wyzwań, zwłaszcza w kontekście tendencji, które pojawiają się w UE, niebezpiecznych zmian traktatowych, ważne, aby nowy rząd tworzyły osoby, którym interes Polski, polska suwerenność, niezależność leży na sercu. Do zwycięstwa" - napisał na swoim profilu na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek.