"Suma wszystkich zagrożeń". Gorączka w Paryżu. Tego w historii jeszcze nie było

Jean-Baptiste Guégan, ekspert w dziedzinie geopolityki i sportu, autor m.in. książek "Géopolitique du sport", "La guerre du sport", "Atlas géopolitique du sport", "Révolution Mbappe": "Olimpijski rozejm" byłby czymś idealnym. Czymś, co władze i organizatorzy chcieliby osiągnąć. Ale to utopia. Oczywiście słowa Macrona stanowią nawiązanie do "zawieszenia broni" w starożytności, które pozwalało uczestnikom igrzysk na bezpieczne dotarcie na areny zmagań z wszystkich greckich wysp. Dzisiaj to jednak bardziej element komunikacji politycznej i próba wykorzystania igrzysk do ewentualnych rozmów dyplomatycznych.