"To dorzucanie kosztów". Zwycięska lewica problemem Emmanuela Macrona?

W efekcie we Francji rzadko dochodzi do budowania koalicji. Macron już zapowiedział, że poczeka na ukonstytuowanie się nowego parlamentu, zanim podejmie decyzję o tym komu powierzy misję tworzenia rządu. Konstytucja daje francuskiemu prezydentowi wyłączne uprawnienie do wskazania kandydata na premiera.