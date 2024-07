Wybory we Francji. "Co się wydarzy, pan Bóg raczy wiedzieć"

- Zaapelował on, by tam, gdzie kandydat partii demokratycznych z pierwszej trójki ma najmniejsze szanse na mandat, wycofać go z list. I przerzucić poparcie na kandydata, który ma szansę na wygraną z politykiem skrajnej prawicy. A z oponentów Zgromadzenia Narodowego dzisiaj największe szanse mają politycy Lewicy. Apel Attala zapewne nie był samodzielny, ale z aprobatą Macrona. W imię sojuszu przeciw Le Pen francuski prezydent bardzo dużo ryzykuje - mówi nam były ambasador we Francji.