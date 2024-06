Wybory we Francji. Czy wstrząsną Europą?

Wybory we Francji wokół migrantów, bezpieczeństwa i podatków

Zdaniem rozmówców Wirtualnej Polski, część problemów francuskiego społeczeństwa nie zmienia się od lat. Ostatnio zaczęły za to jeszcze mocniej uwierać. I właśnie one mają przełożenie na to, na kogo w niedzielę Francuzi zagłosują. A lek na bolączki społeczeństwa obiecuje skrajna prawica.