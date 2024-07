Francję czeka chaos. Niezależnie od wyniku wyborów

Scenariusz trzeci to sytuacja, w której 7 lipca nikt nie zdobywa samodzielnej większości, a także, że Zjednoczenie Narodowe nie jest w stanie współrządzić nawet z Republikanami. W tej sytuacji możliwy jest m.in. wariant rządu mniejszościowego. - Rząd techniczny lub przejściowy też jest jakąś opcją, ale Francuzi - w przeciwieństwie do Belgów czy Włochów - nie mają takich tradycji - mówi dr Szymanowski. Jeżeli miałby on się utrzymać, to tylko na kilka miesięcy i po to, by dać szansę którejś z partii na zdobycie stabilnej większości.