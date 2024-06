Triumf skrajnej prawicy. Macron i lewica sięgają po koło ratunkowe

- To też wielki sukces mobilizacji wyborców. Mamy bardzo wysoką frekwencję, która przez ostatnie lata w wyborach parlamentarnych była stosunkowo niska. To też pokazuje to, co myślał Emmanuel Macron: że Francuzi chcieli doprecyzowania. Chcieli pokazać, że to, co wydarzyło się w wyborach do europarlamentu 9 czerwca, to nie był tylko głos frustracji i typowy głos sprzeciwu kojarzony z tą elekcją, ale realny trend - podkreśla.