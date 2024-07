Deklaracja dotyczącą cofnięcia pozwolenia na używanie broni do atakowania celów w Rosji to dla Kijowa znak, że europejskie poparcie dla walczącego z agresją Putina kraju będzie mniejsze. Jednak relacjonująca wypowiedzi Le Pen gazeta "Ukraińska Pravda" przypomina słowa Jordana Bardella, prawicowego kandydata na premiera Francji. Powiedział on, że jeśli jego siły polityczne dojdą do władzy, nie pozwoli Rosji "wchłonąć Ukrainy".