Mogą uderzyć w Rosję. Kijów potwierdza

Wcześniej urzędnicy Białego Domu powiedzieli w rozmowie z "The New York Times", że zasadnicza zmiana w polityce prezydenta Joe Bidena ws. Ukrainy objęła jedynie to, co określili jako "akty samoobrony, mające na celu umożliwienie Ukrainie ochrony Charkowa". "Zmieniając swoje stanowisko, Biden wyraźnie przekroczył wyznaczoną przez siebie czerwoną linię" - zauważa amerykański dziennik.