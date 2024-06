Francja wybrała. Są pierwsze sondażowe wyniki

Mandat we Francji zdobywa kandydat, który w pierwszej turze głosowania uzyska większość głosów przy frekwencji przekraczającej 25 proc. Zazwyczaj w okręgach dochodzi do drugiej tury, do której dostają się ci, którzy otrzymali ponad 12,5 proc. głosów w pierwszej turze. Druga tura wyborów parlamentarnych we Francji odbędzie się 7 lipca.