Potworna zbrodnia w Pradze. Ludzie ukrywali się na gzymsie

Do przerażającej zbrodni doszło w czwartek w czeskiej Pradze. Sprawca strzelaniny na praskim Uniwersytecie Karola, w której zginęło co najmniej 15 osób, wcześniej w rodzinnej miejscowości w pobliżu Pragi najprawdopodobniej zastrzelił ojca, świadkom mówił, że jedzie do Pragi, aby odebrać sobie życie - powiedział w czwartek szef czeskiej policji Martin Vondraszek.