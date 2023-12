Kaczyński się nie kryguje. Mówi o "trwałej eliminacji z życia publicznego"

Kaczyński: W polskim sądownictwie działają ludzie, którzy w istocie są przestępcami

Kaczyński mówił także o skazaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jego zdaniem "sąd z góry założoną intencją skazania działał w taki sposób, że ci sędziowie sami powinni zasiąść na ławie oskarżenia i bardzo długo pokutować za to, co zrobili, także ci, którzy w Sądzie Najwyższym naruszyli konstytucję". - Tutaj odpowiedzialność karna jest już dużo trudniejsza do przeprowadzenia, ale odpowiedzialność dyscyplinarna i wyeliminowanie z zawodu jest absolutnie koniecznie. I ci, którzy skazali w drugiej instancji powinni za to ponieść bardzo daleko idące konsekwencje, też w sferze prawa cywilnego - stwierdził.