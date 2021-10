Straż Graniczna odmawia wody migrantom? "Poproś swojego boga"

Chęć dołączenia do rodziny, której udało się zacząć lepsze życie w Europie, to pragnienie wielu migrantów, którzy zmierzają do Niemiec. Przed bramą ośrodka w Eisenhüttenstadt byłem świadkiem poruszającego spotkania sióstr z irackiego Kurdystanu. Jedna z nich od kilku lat jest w Europie. Z mężem i dwojgiem dzieci przyjechała do Niemiec ze Szwajcarii, by po wielu latach rozłąki zobaczyć swoją starszą siostrę, która wraz z mężem i trojgiem kilkuletnich dzieci zdecydowała się na lot do Mińska, nielegalne przejście do Polski i przemyt do Niemiec.