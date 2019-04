Strajk nauczycieli 2019. Trzy szkoły nie przeprowadziły egzaminów

W trzech szkołach nie udało się przeprowadzić środowych egzaminów gimnazjalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo w jednej z tych placówek gimnazjaliści nie przystąpili do testu z języka polskiego. W całej Polsce do testów przystąpiło ponad 350 tys. uczniów.

We wszystkich gimnazjach problemem było skompletowanie komisji egzaminacyjnych. Zarówno dyrekcje szkół jak i kuratoria oskarżają się wzajemnie za tę sytuację.

Kto zawinił w Wielkopolsce?

- Pisałam do 10 szkół z prośbą o oddelegowanie egzaminatorów do zespołu nadzorującego, z każdej ze szkół dostałam odpowiedź negatywną ze względu na akcję strajkową. Napisałam również do kuratorium i niestety również nie otrzymałam odpowiedzi - mówiła w rozmowie z TVN24 Maria Tomaszewska, dyrektorka placówki.