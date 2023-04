Strach przed partyzantami. Rosjanie się okopują

Strach po ataku. Rosjanie mają szykować się do ucieczki

Coraz bardziej nerwowo robi się także na Krymie. W sobotę na wyjeździe przez most Kerczeński utworzył się wielokilometrowy korek. Na półwyspie doszło do pożaru zbiorników z paliwem, a miało to być wynikiem ataku ukraińskiego drona.