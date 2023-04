Atak na Sewastopol. "Polecenie przygotowania się do ewakuacji" na Krymie

Wskutek wybuchu w Sewastopolu zniszczonych zostało ok. 10 zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności ok. 40 tys. ton. - To "kara boska" za rosyjski ostrzał Humania - powiedział Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Teraz kierownictwo rosyjskich spółek państwowych otrzymało polecenie przygotowania się do ewakuacji.