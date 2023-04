"Musieliśmy użyć siły". Władze Warszawy przejęły rosyjską szkołę

Budynek zostanie wykorzystany

Tomasz Bratek zaznaczył, że przejęta nieruchomość jest w dobrym stanie i może zostać wykorzystana do celów edukacyjnych. - Zamierzamy wystąpić do wojewody mazowieckiego o przekazanie tej nieruchomości na cele oświatowe. Tak, by móc skutecznie walczyć z trudnościami związanymi z podwójnym rocznikiem. Dzięki temu będziemy mogli te sale wykorzystywać na cele edukacyjne - dodał.