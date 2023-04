Zełenski wycofuje się ze swoich słów. "Sytuacja mocno się różni"

- Jak rozstrzygnąć spór z Budapesztem? Wydaje mi się, że na Węgrzech panuje polityczne uwikłanie elit politycznych. To bardzo dziwna sytuacja, że kraj NATO może być za Rosją, a przeciwko Sojuszowi. Uważam to zachowanie za niewłaściwe, ale wyrażam swoją subiektywną opinię. Sojusznik to nie tylko słowo, ale również działania. To związek państw, które mają ten sam pogląd na bezpieczeństwo. [...] A jeśli wszyscy sojusznicy mówią, że dla Rosji jesteśmy wrogiem, to nie może jeden kraj nagle mówić, że dla Rosji jesteśmy sojusznikiem - przekazał prezydent Ukrainy.