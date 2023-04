Węgry mówią "nie". Znowu bronią interesów Putina

Węgry bronią interesów Kremla. "Nie zgodzimy się"

Jak dodał, Węgry i tak ponoszą już koszta w związku z toczącą się wojną w Ukrainie. - W UE istnieje poważna determinacja, aby doprowadzić do kolejnych sankcji. Będziemy bronić kluczowych interesów narodowych. Węgry nie zgodzą się na jakiekolwiek sankcje wobec przemysłu jądrowego w zakresie, w jakim zaszkodzi to węgierskim interesom. Jest to absolutnie niedopuszczalne i wzywamy inne kraje UE, aby nie eksperymentowały z sankcjami jądrowymi, ponieważ zagrozi to dostawom energii na Węgry - oświadczył Szijjártó, cytowany przez węgierskiego nadawcę MTVA i rosyjską agencję TASS.