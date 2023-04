Tomasz Chłoń: Wyobrażam sobie Ukrainę w NATO i UE w perspektywie 3-4 lat

Przepraszam bardzo. Od 2015 r. można było trochę inaczej podejmować decyzje, prawda? Można było zostawić kontrakt na Caracale. Airbus chciał zainwestować w fabrykę pod Łodzią i przenieść technologię. W tej chwili 700 polskich specjalistów pracuje w fabryce Airbusa pod Tuluzą. 700! Co by było, gdybyśmy mieli fabrykę pod Łodzią? To buduje też więzi przemysłowe, polityczne… Powinniśmy się czuć bezpieczni. Tyle że można to bezpieczeństwo zapewnić wspólnie z innymi państwami Europy (i Ameryki Północnej) przy lepszym dysponowaniu środkami niż robimy to teraz.