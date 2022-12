Starcia Chin i Indii. New Delhi wystrzeliło pocisk balistyczny

Starcia na granicy w północno-wschodnich Indiach

New Delhi odpaliło pocisk po starciach, do których doszło 9 grudnia w okolicach miasta Tawang w stanie Arunachal Pradesh w północno-wschodnich Indiach z udziałem żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. "Niewielkie obrażenia" odnieśli żołnierze obu stron. Dowódcy w późniejszym czasie spotkali się, by omówić kwestie sporne.