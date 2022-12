Nowy rząd Danii: Nie popuścimy imigrantom. Radykalny plan

Zgodnie z nowymi przepisami osoba ubiegająca się o azyl musi złożyć wniosek osobiście na granicy Danii, po czym zostanie przewieziona do ośrodka azylowego znajdującego na obszarze Rwandy. Dania pokryje rachunek za podróż, a jeśli taki wniosek zostanie zaakceptowany i dana osoba otrzyma status uchodźcy, to uzyska ona prawo do zamieszkania w państwie, w którym oczekiwała na decyzję, ale nie w Danii.