Zakaz noszenia hidżabu w szkole podstawowej. Tego chce duńska rządowa komisja

Duńczycy chcą zagwarantowania równych praw wszystkim kobietom, żyjącym w ich kraju - takie jest uzasadnienie wniosku, który rozważa rządowa komisja do walki o prawa kobiet. To tylko jedna z propozycji, które mają zapewniać dziewczynkom równość już od pierwszych lat w szkołach i w przedszkolach. Dotyczy nakryć głowy małych muzułmanek. W najbliższym czasie będą one zakazane w szkołach podstawowych.