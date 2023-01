Starania o reparacje. Co załatwił Mularczyk?

Czy nacisk na Niemcy ws. reparacji może mieć wpływ na niemiecką pomoc dla Ukrainy? - Nie chciałbym bezpośrednio łączyć tych dwóch spraw. Zadośćuczynienie Polsce za II wojnę światową ma znaczenie przede wszystkim w kontekście tego, co Niemcy robiły w latach 1939-45 w Polsce. Dokonywano zbrodni wojennych, zamordowano 6 mln ludzi, zniszczono cały kraj i nigdy za to nie zapłaciły. Dziś w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, coraz częściej rozmawia się o konsekwencjach - mówił w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Co udało się załatwić wiceministrowi Arkadiuszowi Mularczykowi? - W tej chwili toczy się proces przewidziany na długi czas. Przygotowano niezwykle długi raport ekspertów. Pan minister był z panem premierem w Berlinie. Jak ktoś słyszy pierwszy raz, że Polska nie dostała zadośćuczynienia za wojnę, to ludzie są w szoku. Musimy oddziaływać także na niemiecką opinię publiczną - mówił wiceminister.