Stanowcze słowa z Danii. "Zełenski przebiegłby nago przez Nowy Jork"

- Jestem pewien, że prezydent Zełenski byłby skłonny przebiec nago przez Nowy Jork, gdyby wymagano od niego bezpieczeństwa, gwarancji bezpieczeństwa i ratowania swojego kraju. Nie może chodzić o emocje i osobiste ego, ani o to, kto jest wystarczająco skromny i kto wystarczająco podziękował. Musi chodzić o to, co jest słuszne i sprawiedliwe, i co leży w interesie zachodniego świata - stwierdził duński polityk.