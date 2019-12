Stanisław Karczewski: W czasie urlopu uratowałem życie wielu osobom

- Mam wielką satysfakcję z pracy, którą wtedy wykonywałem. Nie mam sobie nic do zarzucenia, bo było to zgodne z przepisami prawa - powiedział wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Chodzi o sprawę płatnych dyżurów w szpitalu, które pełnił w czasie bezpłatnego urlopu.

- W tym czasie uratowałem życie bardzo wielu osobom. Pracowałem bardzo ciężko i nie mam nic sobie do zarzucenia. Było to zgodne z przepisami prawa - podkreślił wicemarszałek Senatu. Dodał, że pracował na dyżurze, a nie jako ordynator, którym był.

- Miałem zupełnie z innego obszaru urlop bezpłatny i w innym obszarze wykonywałem świadczenia. Pracowałem na dyżurze. To tak, jakby dziennikarz wziął urlop bezpłatny i od czasu do czasu napisał jakiś artykuł do gazety. Tak sobie to wyobrażam - powiedział Karczewski.