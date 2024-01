Środa Popielcowa 2024. Kiedy wypada? W tym roku wyjątkowo

Środa Popielcowa. Czy jest to święto nakazane?

Środa Popielcowa jest w Kościele katolickim obchodzona w szczególnie uroczysty sposób. To jedno z dwóch świąt, w trakcie których wierni, którzy ukończyli 18 lat, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego. Dodatkowo w tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w kościołach odbywają się liturgie, zawierające obrzęd posypania głów popiołem.