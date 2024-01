Ostatki 2024. Kiedy wypadają? To one zakończą karnawał

Kiedy są ostatki? Tak wypadają w tym roku

Ostatki rozpocznie święto, wyczekiwane przez miłośników słodkich przekąsek, czyli tłusty czwartek. W 2024 roku wypada on wyjątkowo wcześnie, bo 8 lutego. Koniec karnawału i ostatków, znanych również jako mięsopust, zapusty lub śledzik ma natomiast miejsce we wtorek, poprzedzający Środę Popielcową. Oznacza to, że w 2024 roku okres karnawałowych zabaw zakończy się 13 lutego. Kolejnego dnia swój początek będzie miał Wielki Post, który dla chrześcijan jest czasem oczekiwania na święta wielkanocne.