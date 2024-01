Karnawał 2024. Kiedy się zaczyna? Jak długo potrwa?

Karnawał. Kiedy zaczynają się ostatki 2024? Ile trwają?

Początek Karnawału wyznacza Objawienie Pańskie, czyli święto Trzech Króli. To każdego roku wypada 6 stycznia. W 2024 r. będzie to sobota. Koniec zapustów ma natomiast miejsce we wtorek, poprzedzający Środę Popielcową. Ta jest uroczystością ruchomą, która w 2024 roku wypadnie 14 lutego. Oznacza to, że tegoroczny karnawał potrwa dokładnie 39 dni. Ostatni karnawałowy tydzień rozpocznie Tłusty Czwartek, przypadający 8 lutego.