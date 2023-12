Dni wolne od pracy 2024. Kalendarz. To będzie rok długich weekendów

Korzystnie dla pracowników wypadają również święta Bożego Narodzenia 2024. Te będą mieć bowiem miejsce kolejno w środę 25 oraz czwartek 26 grudnia. To oznacza, że osoby, które zdecydują się na wykorzystanie jednego dnia urlopu w piątek, 27 grudnia zyskają pięć dni wypoczynku. Ten jednak również można wydłużyć, aż do 12 dni. Jak? Wystarczy skorzystać z urlopu w dniach 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia, by wrócić do pracy dopiero po Nowym Roku 2025.