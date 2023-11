Kalendarz dni wolnych w 2024. Można mieć miesiąc wakacji ekstra

1 maja w 2024 r. to środa, a 3 maja w nadchodzącym roku to piątek. Jeśli weźmiemy urlop 29 i 30 kwietnia, czyli w poniedziałek i wtorek oraz 2 maja, czyli w czwartek - wolne będziemy mieć już od soboty (27.04.2024) do kolejnej niedzieli (05.05.2024), czyli aż 9 dni - wylicza "Fakt".