Majówka 2024. Kiedy wypada? To aż 9 dni wolnego

Majówka w 2024 roku wypadnie wyjątkowo korzystnie. Piąty miesiąc roku rozpocznie się we środę. Dwa dni później, w piątek Polacy będą natomiast świętować rocznicę przyjęcia Konstytucji Trzeciomajowej. Oznacza to, że niemal wszyscy pracownicy mogą liczyć na co najmniej trzydniowy, długi weekend majowy. Wolnego może być jednak więcej.