Sprzeczka prokuratora Janeczka z dziennikarzem. "Kłamstwo"

Po tym jak Onet ujawnił, że zatrzymano trzech żołnierzy na granicy w związku z otworzeniem ognia, Janeczek wydał komunikat, że nie był o sprawie informowany. Wirtualna Polska dotarła jednak do dokumentu z 29 kwietnia, w którym zastępca dyrektora ds. wojskowych w Prokuraturze Krajowej Mieczysław Śledź zwrócił się do Janeczka z prośbą o objęcie zwierzchnim nadzorem służbowym śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 6 maja Janeczek wyraził na to zgodę.