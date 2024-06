Dwóch żołnierzy z zarzutami. Tak tłumaczy się prokurator Tomasz Janeczek

Gdybym to nadzorował osobiście, to na pewno byłaby reakcja z mojej strony. I to wtedy, kiedy te materiały wpłynęły. A te materiały wpłynęły, o ile sobie dobrze przypominam, na początku kwietnia, a zdarzenie miało miejsce 25 marca. Natomiast czynności z żołnierzami były wykonywane 28 i 29 marca. Nawet po wpływie tych materiałów nie zostałem poinformowany w ogóle o sprawie. Dopiero po miesiącu zapoznałem się z informacją ogólną.